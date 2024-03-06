Как отучить кота раскапывать огородные грядки

Некоторые дачники борются с нежелательным явлением при помощи тряпочек, смоченных нашатырем или уксусом и разложенных по всему огороду.

Но в этом случае и самим садоводам приходится вдыхать испарения, обладающие не слишком приятным запахом.

Есть другой метод, не создающий таких неудобств. Нужно просто собирать кофейную гущу и высушивать ее.

Этот жмых весной раскладывают на грядки, и кошки обходят их стороной.

К тому же кофейная гуща прекрасно справляется с функциями мульчи и подкормки растений.