Как отучить кота раскапывать огородные грядки

Некоторые дачники борются с нежелательным явлением при помощи тряпочек, смоченных нашатырем или уксусом и разложенных по всему огороду.
Но в этом случае и самим садоводам приходится вдыхать испарения, обладающие не слишком приятным запахом.
Есть другой метод, не создающий таких неудобств. Нужно просто собирать кофейную гущу и высушивать ее.
Этот жмых весной раскладывают на грядки, и кошки обходят их стороной.
К тому же кофейная гуща прекрасно справляется с функциями мульчи и подкормки растений.
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