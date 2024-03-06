Как обеспечить хороший урожай вишни: советы садоводов

Вишню нужно сажать весной, пока не началась вегетация. В этом случае растение успеет укорениться до того, как начнут расти побеги.

Для вишни подходят суглинистые и супесчаные почвы с нейтральной кислотностью. Если почва глинистая, в нее необходимо добавить песок.

Раскислить грунт помогают порошковый мел, известь, доломитовая мука. Дважды в неделю под дерево нужно выливать по 2 ведра воды.

Начиная с третьего года после посадки, следует вносить подкормки с азотом. В период цветения дереву нужны перегной и компост.