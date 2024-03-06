Нашатырный спирт помогает избавиться от луковой мухи на грядках с луком

В отличие от химических препаратов, нашатырь не наносит вреда растениям. Стоит он недорого и продается в любой аптеке.

Обработка растений нашатырным спиртом помогает защитить их не только от луковой мухи, но и от других вредителей, например, проволочника.

Пропорции воды и нашатыря определятся условиями обработки растений. Для вечернего опрыскивания нужно развести в 5 л воды 30 мл нашатыря.

Если добавить в состав немного соли, средство подойдет еще и для моркови.

Для полива грядок нужно смешать 2,5 мл борной кислоты, 10 мл нашатыря, 1 каплю йода с 5 л воды.