Засыхающую тую можно попытаться спасти: садоводы знают способ

Для начала нужно избавиться от веток с пожелтевшей хвоей.

Для этого используется острый секатор, который предварительно нужно продезинфицировать.

Все срезы следует обработать садовым варом. Обрезать необходимо сразу все засохшие ветки туи.

После гигиенической обрезки дерево должно стать короче примерно на 15 см. Нужно также поработать с грунтом.

Часть почвы из-под туи необходимо отобрать, смешать с торфом и добавить комплексное удобрение. Это поможет дереву восстановить силы.