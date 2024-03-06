Засыхающую тую можно попытаться спасти: садоводы знают способ

23:50 2024-03-06
Засыхающую тую можно попытаться спасти: садоводы знают способ

Засыхание любимой туи может очень расстроить дачника, но на самом деле это не повод избавляться от дерева, зачастую его еще можно спасти.

Для начала нужно избавиться от веток с пожелтевшей хвоей.

Для этого используется острый секатор, который предварительно нужно продезинфицировать.

Все срезы следует обработать садовым варом. Обрезать необходимо сразу все засохшие ветки туи.

После гигиенической обрезки дерево должно стать короче примерно на 15 см. Нужно также поработать с грунтом.

Часть почвы из-под туи необходимо отобрать, смешать с торфом  и добавить комплексное удобрение. Это поможет дереву восстановить силы.

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