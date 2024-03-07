Обрезанные листья капусты могут приносить пользу на огороде

23:56 2024-03-06
Обрезанные листья капусты могут приносить пользу на огороде

Нижние листья капусты не принято употреблять в пищу, но выбрасывать их не нужно, они могут очень пригодиться в огородном хозяйстве.

Из капустных листьев получится отличное удобрение. Проще всего отправить их в компостную яму, но можно поступить иначе.

Нужно взять непрозрачные полиэтиленовые мешки черного цвета, сложить туда послойно капустные листья и сорняки, чередуя слои. 

Затем массу следует уплотнить, добавить сухую солому и землю с грядки, залить водой и завязать мешок.

Через 7-10 дней удобрение будет готово. Его нужно развести 10 л воды и полить огородные растения.

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