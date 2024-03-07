В октябре тоже можно делать огородные посадки

Некоторые растения плодоносят лучше, если их посадить осенью, а не весной. Яркий пример – озимый чеснок.

Посадить его можно в начале октября, а лук-чернушку сажают и в ноябре. После первых заморозков можно сажать холодостойкий укроп.

Это время подходит и для посадки соответствующих сортов кинзы и петрушки, а также для шпината.

В октябре можно посадить салатную горчицу, в ноябре – щавель.

Морковь сажают, пока температура не опустилась ниже +5 градусов, а редис – при слабых заморозках.