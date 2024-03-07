Диетолог Кейли Робертс рассказала об интересном влиянии томатов черри на организм

Для желающих похудеть такие помидоры являются прекрасной альтернативой соусам, благодаря своему пикантному вкусу.

Помидоры черри улучшают состояние кожи. В них содержится много витамина С, который защищает кожный покров от повреждений ультрафиолетом.

В плодах высокое содержание калия, который помогает снижать и регулировать артериальное давление. К тому же калий нейтрализует вредное действие натрия, т. е. соли.

В черри есть витамин К – особое вещество, которое улучшает усвоение кальция и нормализует работу почек.

Многие полезные свойства помидоров черри связаны с содержанием в них ликопина. Это вещество снижает риск рака предстательной железы и инсульта.

Ликопин также уменьшает вероятность развития остеопороза, улучшает состояние костей, помогает сохранить их здоровыми.

Однако стоит учитывать, что помидоры черри богаты яблочной и лимонной кислотой. Они могут быть опасны для людей, страдающих кислотным рефлюксом.