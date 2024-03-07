Советы по сохранению урожая поздних сортов капусты

00:38 2024-03-07
Советы по сохранению урожая поздних сортов капусты

Позднюю капусту опытные дачники сохраняют на долгие месяцы, причем кочаны остаются вкусными и полезными.

Для длительного хранения подходят поздние сорта. Убирать урожай лучше до наступления первых заморозков, даже если капуста морозостойкая.

Собирать следует только созревшие кочаны, иначе урожай просто сгниет.

Такая капуста упругая и плотная, она хрустит при нажатии, у нее практически белый цвет с легким зеленоватым оттенком.

За две недели до уборки урожая нужно прекратить полив. Кочаны аккуратно подкапывают вилами, отряхивают от земли и сортируют.

Капуста с трещинами, следами повреждений или болезней не подходит для хранения. У остальных кочанов нужно убрать 2-3 самых близких листа.

Для просушки капусту раскладывают в сухом месте с хорошей вентиляцией.

Очень важно собирать урожай в сухую погоду при помощи острого продезинфицированного ножа.

Лучше всего хранить кочаны в погребе на стеллажах. В этом случае они остаются вкусными и сохраняют полезные свойства. 

Температура воздуха должна составлять +4 градуса, влажность – около 75%.

В квартире кочаны можно положить в деревянные ящики и расставить их рядом с балконной дверью.

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