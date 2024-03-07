Советы по сохранению урожая поздних сортов капусты

Для длительного хранения подходят поздние сорта. Убирать урожай лучше до наступления первых заморозков, даже если капуста морозостойкая.

Собирать следует только созревшие кочаны, иначе урожай просто сгниет.

Такая капуста упругая и плотная, она хрустит при нажатии, у нее практически белый цвет с легким зеленоватым оттенком.

За две недели до уборки урожая нужно прекратить полив. Кочаны аккуратно подкапывают вилами, отряхивают от земли и сортируют.

Капуста с трещинами, следами повреждений или болезней не подходит для хранения. У остальных кочанов нужно убрать 2-3 самых близких листа.

Для просушки капусту раскладывают в сухом месте с хорошей вентиляцией.

Очень важно собирать урожай в сухую погоду при помощи острого продезинфицированного ножа.

Лучше всего хранить кочаны в погребе на стеллажах. В этом случае они остаются вкусными и сохраняют полезные свойства.

Температура воздуха должна составлять +4 градуса, влажность – около 75%.

В квартире кочаны можно положить в деревянные ящики и расставить их рядом с балконной дверью.