Вкус икры этой пресноводной рыбы ничуть не уступает красной

Это щука, которая водится в большинстве водоемов. Ловить ее нужно весной перед самым нерестом.

Делается это с помощью жерлиц, поскольку использование спиннинга в этот период запрещено.

Икру можно засаливать, а чтобы устранить неприятный привкус, можно добавить сушеную зелень и немного уксуса. При этом важно уничтожить всех паразитов.

У судка тоже вкусная икра, но его сложно поймать. Икра окуня ощутимо отдает йодом.

Лещевую икру добыть несложно. Она не слишком красиво выглядит, зато в ней практически не бывает паразитов, а на вкус она очень приятная.