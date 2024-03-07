Вкус икры этой пресноводной рыбы ничуть не уступает красной

Это щука, которая водится в большинстве водоемов. Ловить ее нужно весной перед самым нерестом.
Делается это с помощью жерлиц, поскольку использование спиннинга в этот период запрещено.
Икру можно засаливать, а чтобы устранить неприятный привкус, можно добавить сушеную зелень и немного уксуса. При этом важно уничтожить всех паразитов.
У судка тоже вкусная икра, но его сложно поймать. Икра окуня ощутимо отдает йодом.
Лещевую икру добыть несложно. Она не слишком красиво выглядит, зато в ней практически не бывает паразитов, а на вкус она очень приятная.
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