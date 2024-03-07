Бюджетный способ дезинфекции грунта после уборки урожая

00:52 2024-03-07
Бюджетный способ дезинфекции грунта после уборки урожая

После сбора урожая с грядок нужно удалить растительные остатки и взрыхлить их на глубину 10 см, такие меры проводим в теплице и открытом грунте.

Затем можно приступать к обеззараживающей обработке почвы. Для этого выбираем биологические фунгициды Триходермин, Бактофит или Фитоспорин.

Есть хорошее самодельое средство, которое и по эффективности не уступает магазинным, и обходится намного дешевле.

Это надуксусная кислота, которая прекрасно уничтожает вредоносные микроорганизмы в почве.

Сделать ее очень просто: нужно смешать 1 л уксуса 9% и 200 мл перекиси водорода 3%. 

Раствор встряхивают и оставляют на 7-10 дней в темном месте. Затем его разводят в 10 л воды и опрыскивают почву либо проливают из лейки.

Средство экологически безопасное, поскольку разлагается в грунте на кислород, воду и двуокись углерода.

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