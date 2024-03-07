Советы дачников по высадке маргариток на рассаду

01:01 2024-03-07
Советы дачников по высадке маргариток на рассаду

Сажать маргаритки на рассаду рекомендуется за 14 дней до переноса в грунт с ориентиром на погодные условия.

Семена нужно замочить в растворе марганцовки на 25 минут, ополоснуть, подержать 2 часа в теплой воде и выложить на салфетку в темном месте.

Для приготовления грунта нужно смешать песок, перегной и дерн, прокалить все это в духовке 20 минут.

Для рассады маргариток нужны широкие емкости с дренажными отверстиями на дне. Семена слегка присыпают землей и опрыскивают водой.

Рассаду накрывают пленкой и убирают в теплое место, после первых всходов пленку снимают и переставляют емкость на свет.

Пересаживать цветы на постоянное место можно в теплую погоду. Растениям нужно солнечное место с питательным грунтом.

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