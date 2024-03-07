Плоды груши начали портиться прямо на ветках: что предпринять

Одна из самых частых болезней груш – парша. При таком заболевании необходимо опрыскивание медным купоросом на этапе формирования почек и фунгицидами – во время образования бутонов.
Важную роль в борьбе с болезнями груши играет профилактика. Не менее важна обрезка засохших веток в конце зимы.
Обрезанные побеги, опавшие листья и мумифицированные плоды необходимо уничтожать, поскольку в них сохраняются споры болезни.
Крону дерева следует периодически прореживать, чтобы дерево не впитывало излишек влаги и не создавало условия для развития грибковых заболеваний.
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