Плоды груши начали портиться прямо на ветках: что предпринять

Одна из самых частых болезней груш – парша. При таком заболевании необходимо опрыскивание медным купоросом на этапе формирования почек и фунгицидами – во время образования бутонов.

Важную роль в борьбе с болезнями груши играет профилактика. Не менее важна обрезка засохших веток в конце зимы.

Обрезанные побеги, опавшие листья и мумифицированные плоды необходимо уничтожать, поскольку в них сохраняются споры болезни.

Крону дерева следует периодически прореживать, чтобы дерево не впитывало излишек влаги и не создавало условия для развития грибковых заболеваний.