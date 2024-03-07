Эти растения, высаженные на даче, могут отпугнуть мышей

01:11 2024-03-07
Эти растения, высаженные на даче, могут отпугнуть мышей

Мыши причиняют серьезный вред урожаю и продуктам, которые имеются в дачном доме, но есть растения, которые могут навсегда отвадить их от участка.

Грызуны будут обходить территорию, на которой высажен кориандр. Для борьбы с ними можно также использовать семена растения.

Бузина поможет избавиться не только от мышей, но еще от кротов и крыс, а заодно и от насекомых-вредителей.

Осенний безвременник – это цветок, который очень не любят мыши. Его лучше высадить вокруг огорода.

Не менее эффективным средством от грызунов станут и цветы безвременника, разложенные по участку.

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