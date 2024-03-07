Преимущества желтых томатов и правила ухода за ними

Помидоры желтого цвета содержат большое количество полезных веществ, ускоряют вывод токсинов из организма.

Такие помидоры выращивают через рассаду. Сначала отбирают и обеззараживают крупные семена, затем проращивают их.

На этапе роста рассады грунт всегда должен быть хорошо увлажнен. После появление нескольких листьев растения пересаживают в отдельные стаканчики.

Через 10 дней после пикировки проводится подкормка под корень. Опрыскивания можно начинать, когда у растений будет несколько листьев.