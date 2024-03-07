Дачный лайфхак: высокий урожай дает использование корицы

Для этой цели подходит пряность в виде порошка, который способе защитить огородные культуры от болезней и повысить их урожайность.
Используется такое средство на этапе, когда растения только начинают развиваться – при выращивании рассады.
Использовать корицу очень просто: нужно только посыпать посадочный материал пряным порошком.
В результате растение будет надежно защищено от грибковых болезней. В некоторых случаях корица помогает даже вылечить такие заболевания.
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