В России стартует сборка китайских кроссоверов Jetour, машина может появиться и в Беларуси

По словам ТОП-менеджера, продажи данных автомобилей стартуют уже в июне — именно тогда с заводского конвейера сойдут первые машины. Вначале планируется выпускать модель Dashing, через некоторое время после этого начнется производство X70 Plus. Данные автомобили уже представлены на российском рынке, однако в настоящий момент они импортируются из Китая. Текущая стоимость новых Dashing 2024 года выпуска без учета акций и специальных предложений составляет от 2 489 900 руб., а модель Х70 Plus, произведенная в 2023 году, продается за 2 999 900 рублей.

Чиновник не раскрыл информацию о том, с каким именно российским предприятием заключен договор о сборке кроссоверов Jetour. По его словам, «процесс планирования пока не окончен» — но, по всей вероятности, Чуаньдэн просто не хочет раскрывать эти сведения. Однако журналистам от информированных источников неофициально поступили данные о том, что это будет завод «Автотор», расположенный в Калининграде.

О желании организовать локализованное производство кроссоверов Jetour в России руководитель международного отдела данной компании Джек Чэнь высказывался еще в октябре минувшего года. В том же интервью он рассказал и предстоящем значительном расширении модельного ряда для российского рынка.

Кроссоверы Jetour российской сборки могут появиться и в Беларуси, поскольку эти страны являются союзническими, а их рынки тесно связаны между собой. Официально о намерении продавать Jetour в Беларуси пока не объявлено, но поскольку Россия имеет серьезные ограничения по экспорту своей продукции из-за введенных Западом санкций, белорусский рынок для российских автопроизводителей является очень привлекательным регионом сбыта.