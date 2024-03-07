Садоводы рассказали, как сделать любую подкормку еще эффективнее

Не всегда огородные растения способны полностью усваивать полезные элементы, поэтому им требуется помощь.
Усилить эффективность любого удобрения за счет улучшения его усвоения поможет препарат, который есть в аптеке.
Это глицин, его нужно добавлять прямо в подкормку. Препарат продается в таблетках, их нужно предварительно измельчить.
Кстати, глицин работает не только как усилитель удобрения. Он полезен для растения сам по себе и может быть компонентом подкормки.
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