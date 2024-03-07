Удобные деревья для дачи, которые растут и дают урожай без ухода

Для таких случаев можно выбрать деревья, которые будут плодоносить практически без всякого участия садовода.

К примеру, яблоня Ранетка, которая не боится холода и всегда дает хороший урожай. Правда, плоды не едят в свежем виде, а варят из них варенье и компоты.

Алыча тоже не создаст проблем, будет расти сама по себе и радовать урожаем. Главное, чтобы дерево оказалось самоплодным, иначе потребуется еще несколько растений для опыления.

Облепихе не нужен уход, но у нее есть одна особенность: необходимо сажать рядом мужской и женский саженец, это обязательное условие плодоношения.