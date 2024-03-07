Выбираем самые подходящие растения для кладбища

Для этой цели отлично подходят флоксы шиловидные – неприхотливые многолетники с долгим цветением, которые растут на любой почве.

Можно посадить на кладбище барвинок – цветок, который будет разрастаться сам по себе, независимо от погодных условий.

Барвинок не боится засухи, ведь растения на кладбище не получается поливать регулярно. Холода также не могут навредить растению.

Стахис шерстистый – еще одно удачное решение для благоустройства участка на кладбище. У него красивые серебристые листья, а особый уход ему не требуется.