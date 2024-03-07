Опытные дачники уверены, что обрывать цветки картофеля - пустая затея

Такой взгляд обусловлен тем, что цветущее растение тратит силы на семена, а не направляет их на формирование клубней.

Но есть и другое мнение. Некоторые садоводы полагают, что цветы привлекают насекомых-опылителей.

К тому же поклонники органического земледелия выступают против вмешательства человека в развитие растения.

Никаких официальных доказательств тому, что удаление цветов увеличивает урожай, нет.

Зато известно, что при сохранении цветов можно собрать качественный семенной материал.