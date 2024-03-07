Как можно использовать обычную полынь на даче

Из этой травы готовят отвар, который помогает выгнать с огорода практически всех вредителей.

С этой целью нужно нарезать полынь, залить водой и прокипятить несколько минут.

Полученный отвар настаивают несколько часов, процеживают и опрыскивают им растения для борьбы с вредителями и для профилактики.

Полынь помогает бороться и с другими насекомыми, например, с комарами и клещами. Для этой цели можно просто разложить на участке веточки растения.

Такая трава поможет отпугнуть мышей и прочих грызунов, сделать так, чтобы в дачном доме не было клопов и блох.