Советы по выращиванию хорошего урожая кукурузы

Первым делом готовим рассаду. Посеять семена необходимо примерно за месяц до высадки в открытый грунт.
Опытные дачники советуют сделать еще запас в неделю, которая потребуется на появление всходов.
Садоводы также предлагают опираться на лунный календарь уже на этапе посадки рассады кукурузы.
После высадки в грунт с растением не возникает особых проблем, поскольку оно является одним из самых неприхотливых.
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