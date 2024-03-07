С помощью валерианы можно победить капустную блошку

Насекомые наносят значительный ущерб растениям, но от них можно избавиться с помощью спиртового раствора валерианы.

Нужно купить в аптеке пузырек объемом 25 мл добавить в 10-литровое ведро воды, а потом хорошо перемешать.

Этим раствором следует обработать грядки с капустой. После такой обработки крестоцветная блошка там не поселится.

Можно использовать другой, не менее доступный продукт: столовый уксус. На 10 л воды потребуется 250 мл.