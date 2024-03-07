Трипсы на огурцах не проблема: есть простые способы, причем без химии

Во время плодоношения использовать химические препараты нельзя, но есть вполне эффективные натуральные средства.

Одно из них готовится из натертых лука и чеснока, залитых водой. Такой раствор нужно настаивать сутки.

Он подойдет для опрыскивания растений раз в неделю. Всего потребуется не менее трех обработок.

Можно сделать настой из чесночных перьев. Их тоже заливают водой, сначала измельчив, а затем опрыскивают составом огурцы.

От трипсов помогают избавиться скипидар и керосин. Их наливают в банку, которую ставят рядом с растениями, а сами огурцы при этом накрывают пленкой.