Натуральное удобрение для огурцов, которое лучше всех магазинных средств

Химические компоненты магазинных удобрений опасны для здоровья, поэтому опытные огородники предпочитают самодельные натуральные составы.

Среди них есть и те, что по эффективности превосходят минеральные удобрения. Яркий пример – подкормка из дрожжей.

Для ее приготовления нужно развести в 1 л воды 10 г сухих дрожжей и добавить 1 ч. л. сахара, настоять 5 минут и развести водой до 10 л.

Огурцы обрабатывают через неделю после высадки рассады и перед цветением.

Богатый и ранний урожай огурцов обеспечивает также подкормка из 100 г сухих дрожжей, 500 г древесной золы, 60 г сахара и 10 л воды.