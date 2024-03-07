Этот способ поможет помидорам созреть в считанные дни

Кто-то из дачников стучит по кустам томатов палкой во время цветения. Это позволяет ускорить опыление.
Когда на кустах уже есть плоды, но есть риск, что они не успеют созреть, можно чуть-чуть надорвать корешки растения.
Такой метод особенно часто используется, если летом стоит холодная погода, мешающая созреванию томатов.
Растение нужно взять за основной стебель, пригнуть к земле и аккуратно потянуть вверх.
В этот момент корни повредятся, и все силы будут направляться на созревание плодов.
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