Этот способ поможет помидорам созреть в считанные дни

Кто-то из дачников стучит по кустам томатов палкой во время цветения. Это позволяет ускорить опыление.

Когда на кустах уже есть плоды, но есть риск, что они не успеют созреть, можно чуть-чуть надорвать корешки растения.

Такой метод особенно часто используется, если летом стоит холодная погода, мешающая созреванию томатов.

Растение нужно взять за основной стебель, пригнуть к земле и аккуратно потянуть вверх.

В этот момент корни повредятся, и все силы будут направляться на созревание плодов.