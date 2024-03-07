Какое удобрение обойдется бесплатно, но покажет максимальный эффект

Нет крайней нужды поливать растения химическими составами. Вместо них лучше использовать органику.

Для этой цели подходит древесная зола – экологически чистая и абсолютно бесплатная подкормка, которая есть на любом дачном участке.

Из нее делают раствор, растворяя 1 стакан несгоревших древесных остатков в 10 л воды. Его нужно настоять сутки, процедить и опрыскать растения.

Зола содержит полезные для растений вещества в такой форме, в которой они легко и быстро усваиваются.

Она раскисляет почву, а также обеспечивает защиту огородных культур от множества вредителей и болезней.