Какое удобрение обойдется бесплатно, но покажет максимальный эффект

17:20 2024-03-07
Какое удобрение обойдется бесплатно, но покажет максимальный эффект

Добиться знатного урожая без удобрений в огороде трудно, но покупать дорогие препараты вовсе необязательно.

Нет крайней нужды поливать растения химическими составами. Вместо них лучше использовать органику.

Для этой цели подходит древесная зола – экологически чистая и абсолютно бесплатная подкормка, которая есть на любом дачном участке.

Из нее делают раствор, растворяя 1 стакан несгоревших древесных остатков в 10 л воды. Его нужно настоять сутки, процедить и опрыскать растения.

Зола содержит полезные для растений вещества в такой форме, в которой они легко и быстро усваиваются.

Она раскисляет почву, а также обеспечивает защиту огородных культур от множества вредителей и болезней. 

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