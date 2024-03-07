Как появляется корневая гниль огурцов и что с ней делать

18:23 2024-03-07
Как появляется корневая гниль огурцов и что с ней делать

Корневая гниль обычно бывает у тепличных огурцов, проблема возникает со взрослыми растениями, чаще всего в фазу плодоношения.

Признаками корневой гнили являются пожелтение нижних листьев и бурый цвет прикорневой части стебля.

Со временем заболевшее растение вянет и засыхает.

Корневую гниль вызывают грибковые микроорганизмы, которые селятся на ослабленных растениях. 

Причинами появления корневой гнили могут быть резкие перепады температур, полив холодной воды.

Случается это также из-за внесения избыточного количества азотных удобрений, повышенной влажности почвы или длительного похолодания.

Иногда грибы попадают в грунт при внесении почвенных смесей. Они надолго сохраняются в земле и активно поражают растения. 

Избежать корневой гнили огурцов помогает дезинфекция почвы в теплице. Альтернативой может стать замена грунта.

Накопление грибов в земле подавляют препараты, содержащие микроорганизм триходерму.

Необходимо также соблюдать правильный режим выращивания растений.

Важную роль играют своевременный умеренный полив, сбалансированное внесение удобрений и поддержание оптимальной температур внутри теплицы. 

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