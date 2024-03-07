В Грузии найден зуб предка человека возрастом 1,8 млн лет

Находка доказывает, что гоминиды существовали за пределами Африки. Зуб обнаружил студент-исследователь на раскопках Орозмани в Кавказском регионе.

Раскопки были начаты в 2019 году, но приостановлены в 2020 году в связи с пандемией. Недавно работа была возобновлена.

Команда отыскала древние каменные орудия и окаменелости вымерших животных, таких как саблезубые кошки и этрусские волки.

Район расположен примерно в 15 милях от всемирно известного места раскопок под названием Дманиси, тут ученые обнаружили останки гоминидов, в том числе черепа, возраст которых составляет около 1,8 миллиона лет.

В то время как останки, найденные в Грузии, до сих пор считаются самыми древними из найденных за пределами Африки, исследователи в Китае обнаружили каменные орудия, возраст которых составляет 2,1 миллиона лет.

Это может указывать на более раннее присутствие там гоминидов.