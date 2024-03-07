Живая мульча - лучший способ защиты томаты от фитофторы

После прогрева грунта в теплице нужно высадить сидераты. Лучше всего подходят для этого горчица и масличная редька.

К моменту высадки томатов сидераты уже должны полностью покрыть почву. В местах посадки кустов нужно просто сделать лунки.

Те сидераты, которые росли на месте лунки, стоит закопать в грунт.

Туда же вносим полстакана древесной золы и горсть измельченных сухарей, а затем делаем полив.

Через сутки в лунки можно сажать томаты. Подрастающие сидераты подстригают, они растут там все лето.

Эти растения не только обогатят почву, но и предотвратят рост сорняков.