Живая мульча - лучший способ защиты томаты от фитофторы

После прогрева грунта в теплице нужно высадить сидераты. Лучше всего подходят для этого горчица и масличная редька.
К моменту высадки томатов сидераты уже должны полностью покрыть почву. В местах посадки кустов нужно просто сделать лунки.
Те сидераты, которые росли на месте лунки, стоит закопать в грунт.
Туда же вносим полстакана древесной золы и горсть измельченных сухарей, а затем делаем полив.
Через сутки в лунки можно сажать томаты. Подрастающие сидераты подстригают, они растут там все лето.
Эти растения не только обогатят почву, но и предотвратят рост сорняков.
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