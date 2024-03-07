Советы по отбору огуречных семян, которые дадут лучший урожай

18:36 2024-03-07
Советы по отбору огуречных семян, которые дадут лучший урожай

Перед посадкой огурцов надо выбрать сорт, если будете посещать дачу только в выходные дни, лучше отказаться от гибридных вариантов.

Перед посадкой семена нужно внимательно осмотреть. Окрашенные и специально подготовленные семена можно сажать сразу, без подготовки.

Остальной посевной материал нужно проверить и подготовить. Семена следует высыпать в раствор из 50 г соли и 100 мл воды.

Те из них, которые всплывут, сажать бесполезно.

За месяц до посадки семена желательно прогреть либо за 3-4 дня замочить их на 12 часов в растворе 1 ст. л. древесной золы в 1 л воды.

После этого семена заворачивают в салфетку и кладут в контейнер с разогретым песком, закрывают крышкой и оставляют на батарее.

Следующий этап – закаливание семян. Они должны полежать во влажной салфетке в теплом месте двое суток, а затем еще сутки – в холодильнике. После этого можно приступать к посадке.

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