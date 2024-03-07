Подкормка из трех компонентов вырастит шикарный лук из севка

Для роста и развития луку требуются питательные вещества, поэтому без удобрения здесь не обойтись.
Отличные результаты дает внесение смеси из трех простых компонентов: ведра компоста, 40 г суперфосфата и 30 г калийной соли.
Смесь лучше добавлять при перекопке грядки. Но если этого не сделать, можно рассыпать ее между рядами после всхода лука.
Севок нужно обработать перед посадкой, а затем регулярно поливать, чтобы поддерживать необходимый уровень влажности почвы.
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