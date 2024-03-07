Сотню лет назад омары считались едой бедняков

19:06 2024-03-07
Сотню лет назад омары считались едой бедняков

Около века назад омары не были деликатесом, как сегодня, а наоборот, они относились к продуктам из рациона нищих.

На побережье США омаров выбрасывало слоем до 60 см, поскольку в этих местах омары водились в большом количестве.

Но местные рыбаки опасались омаров из-за их внешнего вида, который ничем не напоминал обычную рыбу.

Омарами кормили слуг, нищих и заключенных. Некоторые из них даже требовали через суд, чтобы им предлагали блюда из таких морепродуктов не чаще 3-х раз в неделю.

Излишками еды удобряли поля или отдавали их животным. В те времена банка фасоли стоила в 5 раз дороже, чем омары.

Но в 1825 году появился способ консервирования омаров, их стали вывозить в другие страны. С развитием туризма омары стали экзотическим элементом местной кухни.

А с 1950-х годов омары превратились в дорогостоящий деликатес.

Валентина Павлова
21:56

Валентина Павлова

Почему перекопка огорода - пустое занятие и даже может принести вред

Почему перекопка огорода - пустое занятие и даже может принести вред

Многие садоводы по старым привычным представлениям перекапывают участок дважды в год: перед заморозками и весной.
Андрей Ткачёв
21:31

Андрей Ткачёв

Микропластик в сонных артериях может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям

Микропластик в сонных артериях может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям

Группа учёных из Кливлендского исследовательского медцентра обнаружила частицы микропластика в человеческих сонных артериях.
Валентина Павлова
21:15

Валентина Павлова

Вьюнок на дачном участке: как избавиться раз и навсегда

Вьюнок на дачном участке: как избавиться раз и навсегда

Вьюнок полевой – один из самых назойливых сорняков, который опутывает огородные культуры и не дает вырастить хороший урожай.
Андрей Ткачёв
20:56

Андрей Ткачёв

Дефицит картофеля в рационе способен вызвать нехватку витаминов в организме

Дефицит картофеля в рационе способен вызвать нехватку витаминов в организме

Учёные выяснили, что нежелание употреблять в пищу картофель чревато дефицитом важнейших микроэлементов.
Валентина Павлова
20:00

Валентина Павлова

Если у вас есть пластиковые вилки, несите их на огород

Если у вас есть пластиковые вилки, несите их на огород

Бережливые дачники не выбрасывают использованные пластиковые вилки, ведь они могут принести пользу на участке.
Валентина Павлова
19:57

Валентина Павлова

Как размножать крыжовник комбинированными черенками: есть хороший способ

Как размножать крыжовник комбинированными черенками: есть хороший способ

В большинстве случаев дачники размножают крыжовник отводками, потому что черенки плохо приживаются.
Валентина Павлова
19:53

Валентина Павлова

Если заметили, что помидоры и огурцы замедлили рост в теплице, примените эти советы

Если заметили, что помидоры и огурцы замедлили рост в теплице, примените эти советы

Если помидоры и огурцы плохо развиваются в теплице, нужно выявить причину и найти найти способ устранить ее - берите на заметку советы огородников.