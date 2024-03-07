Правильный весенний уход за красивым дачным газоном

Сначала следует убрать с лужайки ветки, прошлогодние листья, высохшую траву и различный мусор.
Для нормального роста газонной травы ее корни должны получать достаточное количество кислорода, поэтому нужна аэрация.
Процедура очень простая: обычными вилами нужно проткнуть грунт, но только на глубину не более 10 см.
Газонной траве, как и огородным растениям, нужна подкормка.
Подойдут для этого дела и органика, и минеральные удобрения, но использовать нужно только одно из них на выбор.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__