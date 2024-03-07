Как извести поганки, растущие на дачном участке

Появление таких грибов указывает, что где-то рядом загнивает дерево. Споры поганок могут присутствовать в завезенном грунте.

Хотя поганки растут только в питательной почве, им также нужна подходящая кислотность, которая может не понравиться огородным растениям.

Избавиться от нежелательных грибов помогают доломитовая мука, известь и древесная зола, но этого может оказаться недостаточно.

Если у поганок уже образовалась грибница, ее нужно устранить вместе с причиной появления. Может потребоваться снятие грунта на глубину 10-15 см.