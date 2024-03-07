Как зубной порошок помогает сохранить урожай томатов в жару

На такой случай есть интересная хитрость: листья томатов нужно опрыскать раствором зубного порошка.

Для его приготовления нужно взять 2 ст. л. самого простого зубного порошка без отдушек, высыпать в ведро воды и размешать.

Раствор готов, теперь его нужно перелить в емкость с пульверизатором и опрыскать верхние листья томатов.

Они покроются белым налетом и будут отражать палящие лучи солнца, а растению уже не будет грозить перегрев.