Пышное цветение фиалок гарантировано, если применить эти способы

Чтобы наслаждаться пышными цветами, нужно держать растение в помещении, где температура воздуха не опускается ниже 20 градусов.

Цветение растения стимулирует полив. Фиалки любят воду, поэтому поливать их нужно достаточно обильно.

Проблемы с цветением могут возникнуть при чрезмерном разрастании розетки, за этим также необходимо следить.

Чтобы фиалка гарантированно расцвела пышным цветом, необходимо подкормить ее удобрением, содержащим фосфор.