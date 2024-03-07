Зачем на дачном участке нужен мед

Он пригодится садоводам, которые планируют высадку черенков в открытый грунт для клонирования растений.

Зачастую дачники просто высаживают черенки в почву, не применяя при этом никаких дополнительных средств, и совершенно напрасно.

Если при высадке черенка смазать его корешки медом, корневая система будет развиваться быстрее, а растение получит защиту от болезней.

А это значит, что мед поможет растению хорошо прижиться и активно развиваться, чтобы в дальнейшем принести хороший урожай.