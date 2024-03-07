Как добиться быстрых всходов укропа и петрушки - всего за 5 дней

Этот процесс можно заметно сократить, если следовать определенным правилам. Семена обязательно нужно замочить.

Для этого их укутывают тканью и кладут в раствор, приготовленный из 1 ст. л. золы и 1 л воды, настоянный двое суток.

Семена кладут в раствор на 8 часов. Древесную золу можно заменить марганцовкой, потребуется щепотка препарата.

Сажать семена нужно на глубину не более 2 см. После появления всходов их нужно прореживать, а землю – рыхлить.