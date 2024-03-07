Как добиться быстрых всходов укропа и петрушки - всего за 5 дней

19:33 2024-03-07
Как добиться быстрых всходов укропа и петрушки - всего за 5 дней

Укроп и петрушка – непритязательные растения, но бывает такое, что дачникам долгое время не могут дождаться всходов.

Этот процесс можно заметно сократить, если следовать определенным правилам. Семена обязательно нужно замочить.

Для этого их укутывают тканью и кладут в раствор, приготовленный из 1 ст. л. золы и 1 л воды, настоянный двое суток.

Семена кладут в раствор на 8 часов. Древесную золу можно заменить марганцовкой, потребуется щепотка препарата.

Сажать семена нужно на глубину не более 2 см. После появления всходов их нужно прореживать, а землю – рыхлить.

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