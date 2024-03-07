Чтобы ягоды ежевики были крупные и сладкие, оборвите с кустов цветы

19:37 2024-03-07
Чтобы ягоды ежевики были крупные и сладкие, оборвите с кустов цветы

Ежевика не требует много внимания, но если дачник ждет урожай крупных ягод, стоит принять меры.

Ежевику нужно сажать весной, чтобы она набралась сил перед зимовкой. Растение плохо переносит холода.

В первый год после посадки с кустов нужно полностью оборвать цветы. В ином случае  растение потратит все силы на формирование ягод, а само погибнет от болезней.

При посадке в лунку под ежевику нужно внести органические удобрения, положить на дно ветки, которые будут постепенно перегнивать.

Каждый год кустарник нужно подкармливать: весной вносить составы с азотом, во время формирования ягод и после их сбора – фосфор и калий.

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