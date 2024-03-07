Чтобы ягоды ежевики были крупные и сладкие, оборвите с кустов цветы

Ежевику нужно сажать весной, чтобы она набралась сил перед зимовкой. Растение плохо переносит холода.

В первый год после посадки с кустов нужно полностью оборвать цветы. В ином случае растение потратит все силы на формирование ягод, а само погибнет от болезней.

При посадке в лунку под ежевику нужно внести органические удобрения, положить на дно ветки, которые будут постепенно перегнивать.

Каждый год кустарник нужно подкармливать: весной вносить составы с азотом, во время формирования ягод и после их сбора – фосфор и калий.