Пиво - отличное средство борьбы с фитофторой томатов

Справиться с такой болезнью помогает натуральное средство, которое не нанесет вреда плодам и устранит заболевание.

Для приготовления такого состава потребуется живое пиво.

Оно содержит аминокислоты и формирует белковую пленку на растениях, защищая их от фитофторы.

Одновременно томаты получают из пива питательные вещества, а алкоголь ускоряет созревание плодов.

Пиво никак не повлияет на вкус помидоров. А для приготовления состава нужно смешать стакан напитка с литром воды.