Пиво - отличное средство борьбы с фитофторой томатов

Справиться с такой болезнью помогает натуральное средство, которое не нанесет вреда плодам и устранит заболевание.
Для приготовления такого состава потребуется живое пиво.
Оно содержит аминокислоты и формирует белковую пленку на растениях, защищая их от фитофторы.
Одновременно томаты получают из пива питательные вещества, а алкоголь ускоряет созревание плодов.
Пиво никак не повлияет на вкус помидоров. А для приготовления состава нужно смешать стакан напитка с литром воды.
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