Почему в салате появляется горчинка: ответ дали эксперты

Горький вкус салата связан с накоплением в растении определенных веществ из-за дефицита жидкости.
Проблема связана с поливом, который должен быть регулярным и не слишком обильным. Регулировать его нужно с учетом погодных условий.
Те же нежелательные вещества накапливаются в салате, который растет слишком долго. Это значит, что собирать урожай нужно своевременно.
Еще одна причина горечи салата – отсутствие подкормок. Растение будет горьким, если в почве мало азота.
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