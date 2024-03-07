Почему в салате появляется горчинка: ответ дали эксперты

Горький вкус салата связан с накоплением в растении определенных веществ из-за дефицита жидкости.

Проблема связана с поливом, который должен быть регулярным и не слишком обильным. Регулировать его нужно с учетом погодных условий.

Те же нежелательные вещества накапливаются в салате, который растет слишком долго. Это значит, что собирать урожай нужно своевременно.

Еще одна причина горечи салата – отсутствие подкормок. Растение будет горьким, если в почве мало азота.