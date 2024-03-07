Лучшие способы хранения дров на дачном участке, чтобы пролежали долго в лучшем виде

Ее лучше соорудить на возвышении, чтобы дрова всегда оставались сухими. Для обеспечения вентиляции в полу должны быть отверстия.

Если дров очень много, можно поместить их под навес. В качестве крыши подойдет практически любой материал.

Для длительного хранения дров необходимо защитить их от воздействия солнечного света. А для камина лучшим будет вариант с переносной поленницей.

Главное условие хранения дров – надежная защита от осадков. Можно сделать так, что поленница станет эстетическим элементом участка.