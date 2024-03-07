Лучшие способы хранения дров на дачном участке, чтобы пролежали долго в лучшем виде

Ее лучше соорудить на возвышении, чтобы дрова всегда оставались сухими. Для обеспечения вентиляции в полу должны быть отверстия.
Если дров очень много, можно поместить их под навес. В качестве крыши подойдет практически любой материал.
Для длительного хранения дров необходимо защитить их от воздействия солнечного света. А для камина лучшим будет вариант с переносной поленницей.
Главное условие хранения дров – надежная защита от осадков. Можно сделать так, что поленница станет эстетическим элементом участка.
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