Лучшие способы хранения дров на дачном участке, чтобы пролежали долго в лучшем виде

19:45 2024-03-07
Лучшие способы хранения дров на дачном участке, чтобы пролежали долго в лучшем виде

Хранить дрова на дачном участке можно по-разному, каждый метод хорошо по-своему, самый популярный вариант – поленница.

Ее лучше соорудить на возвышении, чтобы дрова всегда оставались сухими. Для обеспечения вентиляции в полу должны быть отверстия.

Если дров очень много, можно поместить их под навес. В качестве крыши  подойдет практически любой материал.

Для длительного хранения дров необходимо защитить их от воздействия солнечного света. А для камина лучшим будет вариант с переносной поленницей.

Главное условие хранения дров – надежная защита от осадков. Можно сделать так, что поленница станет эстетическим элементом участка.

Показать следующие комментарии
Фото
Валентина Павлова
21:56

Валентина Павлова

Почему перекопка огорода - пустое занятие и даже может принести вред

Почему перекопка огорода - пустое занятие и даже может принести вред

Многие садоводы по старым привычным представлениям перекапывают участок дважды в год: перед заморозками и весной.
Андрей Ткачёв
21:31

Андрей Ткачёв

Микропластик в сонных артериях может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям

Микропластик в сонных артериях может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям

Группа учёных из Кливлендского исследовательского медцентра обнаружила частицы микропластика в человеческих сонных артериях.
Валентина Павлова
21:15

Валентина Павлова

Вьюнок на дачном участке: как избавиться раз и навсегда

Вьюнок на дачном участке: как избавиться раз и навсегда

Вьюнок полевой – один из самых назойливых сорняков, который опутывает огородные культуры и не дает вырастить хороший урожай.
Андрей Ткачёв
20:56

Андрей Ткачёв

Дефицит картофеля в рационе способен вызвать нехватку витаминов в организме

Дефицит картофеля в рационе способен вызвать нехватку витаминов в организме

Учёные выяснили, что нежелание употреблять в пищу картофель чревато дефицитом важнейших микроэлементов.
Валентина Павлова
20:00

Валентина Павлова

Если у вас есть пластиковые вилки, несите их на огород

Если у вас есть пластиковые вилки, несите их на огород

Бережливые дачники не выбрасывают использованные пластиковые вилки, ведь они могут принести пользу на участке.
Валентина Павлова
19:57

Валентина Павлова

Как размножать крыжовник комбинированными черенками: есть хороший способ

Как размножать крыжовник комбинированными черенками: есть хороший способ

В большинстве случаев дачники размножают крыжовник отводками, потому что черенки плохо приживаются.
Валентина Павлова
19:53

Валентина Павлова

Если заметили, что помидоры и огурцы замедлили рост в теплице, примените эти советы

Если заметили, что помидоры и огурцы замедлили рост в теплице, примените эти советы

Если помидоры и огурцы плохо развиваются в теплице, нужно выявить причину и найти найти способ устранить ее - берите на заметку советы огородников.