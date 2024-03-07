Несколько простых, но важных правил посадки малины, чтобы урожай был отменный

Для малинника нужно подобрать хорошо освещенное место с почвой нейтральной кислотности и хорошим дренажем.
Участок очищают от мусора и сорняков, вносят перегной или компост и выкапывают яму глубиной 40 см, диаметром 50 см.
Корни куста обустраивают в лунке и засыпают вровень с поверхностью земли. После этого грунт нужно утрамбовать.
Саженец следует сразу полить и впоследствии делать это регулярно. Малине необходимы рыхление почвы и обрезка побегов.
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