Несколько простых, но важных правил посадки малины, чтобы урожай был отменный

Для малинника нужно подобрать хорошо освещенное место с почвой нейтральной кислотности и хорошим дренажем.

Участок очищают от мусора и сорняков, вносят перегной или компост и выкапывают яму глубиной 40 см, диаметром 50 см.

Корни куста обустраивают в лунке и засыпают вровень с поверхностью земли. После этого грунт нужно утрамбовать.

Саженец следует сразу полить и впоследствии делать это регулярно. Малине необходимы рыхление почвы и обрезка побегов.