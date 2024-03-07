Если у вас есть пластиковые вилки, несите их на огород

Всунув вилки зубцами вверх на грядки можно защитить их от набегов кошек, которые любят устраивать лежанки в мягкой зелени.
Другой вариант использования вилок – создание подпорок для растений, листья или плоды которых ложатся на землю.
Это могут быть ветки клубники, которые опускаются к почве под весом ягод, или другие огородные растения.
Вилками можно задавать направление роста стелющимся растениям, например, кабачку или плетям тыквы.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__