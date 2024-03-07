Вьюнок на дачном участке: как избавиться раз и навсегда

21:15 2024-03-07
Вьюнок на дачном участке: как избавиться раз и навсегда

Вьюнок полевой – один из самых назойливых сорняков, который опутывает огородные культуры и не дает вырастить хороший урожай.

Для уничтожения вьюнка можно регулярно проводить прополку. Но и она не даст результата, если не ослабить корневую систему сорняка.

Для этого нужно перекопать почву, удаляя обнаруженные корни вьюнка, подкопать каждый куст, срезая наземную часть растения.

Если избавиться от вьюнка никак не удается, можно попробовать химические методы. Обычно хватает 1-2 опрыскиваний.

Для этой цели используются такие гербицидные препараты, как «Осотин», «Читопол» или «Макстар».

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