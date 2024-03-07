Микропластик в сонных артериях может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям

21:31 2024-03-07
Микропластик в сонных артериях может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям

Группа учёных из Кливлендского исследовательского медцентра обнаружила частицы микропластика в человеческих сонных артериях.

Микропластиком традиционно называют пластмассовые частицы меньше 5 миллиметров, которые способны проникать в человеческое тело вместе с воздухом, едой и водой.

Представители американского медцентра в Кливленде проанализировали холестериновые бляшки, удалённые из сонных артерий у 275 человек. При изучении бляшек в них были обнаружены частицы микропластика.

Нахождение таких частиц в сонных артериях способно спровоцировать гипоксию, инсульт и инфаркт миокарда. Также микропластик в кровеносной системе может стать причиной развития воспалительных процессов в организме.

Авторы исследования установили, что люди, перенёсшие операцию по удалению бляшек с микропластиком из артерий, в четыре раза чаще сталкиваются с инсультом или инфарктом.

Также попадание микропластика в сонные артерии может стать причиной развития атеросклероза, поскольку состав таких частиц токсичен для человеческого тела.

Показать следующие комментарии
Фото
Валентина Павлова
22:02

Валентина Павлова

В Ираке обнаружился затерявшийся древний город под водой

В Ираке обнаружился затерявшийся древний город под водой

Сильнейшая засуха привела к снижению уровня воды в главном водоеме Ирака, где нашлись остатки древнего города, которому более 3 400 лет.
Валентина Павлова
21:56

Валентина Павлова

Почему перекопка огорода - пустое занятие и даже может принести вред

Почему перекопка огорода - пустое занятие и даже может принести вред

Многие садоводы по старым привычным представлениям перекапывают участок дважды в год: перед заморозками и весной.
Валентина Павлова
21:15

Валентина Павлова

Вьюнок на дачном участке: как избавиться раз и навсегда

Вьюнок на дачном участке: как избавиться раз и навсегда

Вьюнок полевой – один из самых назойливых сорняков, который опутывает огородные культуры и не дает вырастить хороший урожай.
Андрей Ткачёв
20:56

Андрей Ткачёв

Дефицит картофеля в рационе способен вызвать нехватку витаминов в организме

Дефицит картофеля в рационе способен вызвать нехватку витаминов в организме

Учёные выяснили, что нежелание употреблять в пищу картофель чревато дефицитом важнейших микроэлементов.
Валентина Павлова
20:00

Валентина Павлова

Если у вас есть пластиковые вилки, несите их на огород

Если у вас есть пластиковые вилки, несите их на огород

Бережливые дачники не выбрасывают использованные пластиковые вилки, ведь они могут принести пользу на участке.
Валентина Павлова
19:57

Валентина Павлова

Как размножать крыжовник комбинированными черенками: есть хороший способ

Как размножать крыжовник комбинированными черенками: есть хороший способ

В большинстве случаев дачники размножают крыжовник отводками, потому что черенки плохо приживаются.