Микропластик в сонных артериях может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям

Микропластиком традиционно называют пластмассовые частицы меньше 5 миллиметров, которые способны проникать в человеческое тело вместе с воздухом, едой и водой.
Представители американского медцентра в Кливленде проанализировали холестериновые бляшки, удалённые из сонных артерий у 275 человек. При изучении бляшек в них были обнаружены частицы микропластика.
Нахождение таких частиц в сонных артериях способно спровоцировать гипоксию, инсульт и инфаркт миокарда. Также микропластик в кровеносной системе может стать причиной развития воспалительных процессов в организме.
Авторы исследования установили, что люди, перенёсшие операцию по удалению бляшек с микропластиком из артерий, в четыре раза чаще сталкиваются с инсультом или инфарктом.
Также попадание микропластика в сонные артерии может стать причиной развития атеросклероза, поскольку состав таких частиц токсичен для человеческого тела.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__