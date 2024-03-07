Микропластик в сонных артериях может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям

Микропластиком традиционно называют пластмассовые частицы меньше 5 миллиметров, которые способны проникать в человеческое тело вместе с воздухом, едой и водой.

Представители американского медцентра в Кливленде проанализировали холестериновые бляшки, удалённые из сонных артерий у 275 человек. При изучении бляшек в них были обнаружены частицы микропластика.

Нахождение таких частиц в сонных артериях способно спровоцировать гипоксию, инсульт и инфаркт миокарда. Также микропластик в кровеносной системе может стать причиной развития воспалительных процессов в организме.

Авторы исследования установили, что люди, перенёсшие операцию по удалению бляшек с микропластиком из артерий, в четыре раза чаще сталкиваются с инсультом или инфарктом.

Также попадание микропластика в сонные артерии может стать причиной развития атеросклероза, поскольку состав таких частиц токсичен для человеческого тела.