Почему перекопка огорода - пустое занятие и даже может принести вред

Но делать этого не следует. При перекопке плодородие почвы снижается, поскольку питательный слой перемешивается с другими.

При этом полезные для растений элементы вместе с водой уходят на значительную глубину, откуда их не смогут получить огородные культуры.

Зато семена сорняков, которые находились глубоко и не смогли бы прорасти, после перекопки окажутся у поверхности.

Такая процедура повреждает корни многолетников, поэтому сорнякам становится проще отвоевать территорию, а дачникам предстоят бесконечные прополки.