Почему перекопка огорода - пустое занятие и даже может принести вред

21:56 2024-03-07
Почему перекопка огорода - пустое занятие и даже может принести вред

Многие садоводы по старым привычным представлениям перекапывают участок дважды в год: перед заморозками и весной.

Но делать этого не следует. При перекопке плодородие почвы снижается, поскольку питательный слой перемешивается с другими.

При этом полезные для растений элементы вместе с водой уходят на значительную глубину, откуда их не смогут получить огородные культуры.

Зато семена сорняков, которые находились глубоко и не смогли бы прорасти, после перекопки окажутся у поверхности.

Такая процедура повреждает корни многолетников, поэтому сорнякам становится проще отвоевать территорию, а дачникам предстоят бесконечные прополки.

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