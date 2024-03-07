Некоторые овощи не поздно посеять в июне или июле

22:41 2024-03-07
Некоторые овощи не поздно посеять в июне или июле

В июне грунт теплый, в это время можно посадить растения, которые не будут долго цвести, но быстро дадут плоды.

В июне можно посадить салат и картофель. Ранние сорта корнеплода будут развиваться очень быстро.

Они дадут урожай в то же время, что и растения, посаженные в мае.

Июнь – подходящий месяц для посадки кукурузы, но лучше выбрать раннеспелые и среднеспелые сорта. 

Не чувствительны к длине светового дня морковь и свекла. Для июньской посадки подойдут позднеспелые сорта, которые будут лучше храниться.

Горох тоже можно сажать в июне, чтобы собирать урожай в августе и сентябре.

Для посева в начале лета стоит выбрать современные и гибридные сорта укропа.

Если есть желание посеять тыкву или кабачок  в июне, это можно сделать, но только с раннеспелыми сортами. Остальные просто не успеют созреть.

Такие цветы, как маттиола и алиссум, также подходят для июньской посадки. Они зацветут достаточно быстро.

Посадку редиса лучше отложить на июль. То же касается редьки, репы и дайкона.

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