Некоторые овощи не поздно посеять в июне или июле

В июне можно посадить салат и картофель. Ранние сорта корнеплода будут развиваться очень быстро.
Они дадут урожай в то же время, что и растения, посаженные в мае.
Июнь – подходящий месяц для посадки кукурузы, но лучше выбрать раннеспелые и среднеспелые сорта.
Не чувствительны к длине светового дня морковь и свекла. Для июньской посадки подойдут позднеспелые сорта, которые будут лучше храниться.
Горох тоже можно сажать в июне, чтобы собирать урожай в августе и сентябре.
Для посева в начале лета стоит выбрать современные и гибридные сорта укропа.
Если есть желание посеять тыкву или кабачок в июне, это можно сделать, но только с раннеспелыми сортами. Остальные просто не успеют созреть.
Такие цветы, как маттиола и алиссум, также подходят для июньской посадки. Они зацветут достаточно быстро.
Посадку редиса лучше отложить на июль. То же касается редьки, репы и дайкона.
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