Идеальная подкормка для повышения урожая клубники

23:06 2024-03-07
Идеальная подкормка для повышения урожая клубники

На урожай клубники влияют погода, сорт, качество ухода, и в первую очередь это касается подкормок, которые мы даем во время созревания ягод.

Виды составов, которые нужны клубнике, определяются периодом. Во время формирования ягод актуален калий. 

Чтобы получить не только обильный, но и экологичный урожай, лучше использовать органические удобрения. Для внесения калия подойдут древесная зола и настой крапивы, свежий навоз и куриный помет, а также сырые дрожжи.

Для хорошего созревания ягод нужен азот. Его растение может получить из свежего коровяка либо готовых удобрений. Один из самых популярных вариантов – смесь аммиачной селитры с сульфатом калия. 

В  магазинах можно купить и сухие подкормки из куриного помета. Это достойная альтернатива химическим препаратам, особенно во время плодоношения.

Существует еще ремонтантная клубника, которая дает урожай несколько раз за сезон. Ее подкармливают несколько иначе. 

Удобрения вносятся трижды: до, во время и после плодоношения. Такой клубнике не помешает подкормка даже после сбора урожая в самом начале появления новых цветов. 

Ремонтантные сорта можно подкармливать органикой, сухими составами на ее основе, а при желании – минеральными удобрениями.

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